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09:29, 2 апреля 2025Россия

Жительница Таганрога описала первые минуты после атаки беспилотников

Жительница атакованного ВСУ Таганрога рассказала, как в пижаме выбежала из дома
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Жительница атакованного дронами Таганрога описала первые минуты после атаки. Свои действия во время налета она описала журналистам «Звезды», фрагмент беседы с россиянкой телеканал опубликовал в Telegram.

Вечером 1 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Таганрог, сообщалось о двоих пострадавших.

После мощного взрыва, разбудившего мужа женщины, она, по ее признанию, выбежала из дома в ночнушке, схватив перед этим документы. На опубликованных каналом кадрах видно последствия взрыва — выбитые стекла и поврежденный автомобиль.

Тем временем фрагменты беспилотников все еще продолжают находить на улицах Таганрога. По данным главы города Светланы Камбуловой, обломки дронов были обнаружены по трем адресам. Мэр города также привела собственные данные о последствиях атаки, в частности, сообщив об одном пострадавшем.

ЖЗЛ
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