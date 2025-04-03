Американский телеканал призвали засудить из-за оранжевого Трампа

Пользователи X обвинили CNN в использовании оранжевого фильтра на Трампе

Телезрители обвинили американский телеканал CNN в намеренном использовании оранжевого фильтра в видео с президентом США Дональдом Трампом, из-за чего цвет его лица кажется нездоровым. Комментарии они оставили в соцсети X.

«CNN включил свой оранжевый фильтр на речь Трампа. Это так тупо», — написал пользователь соцсети с ником Clyp Keeper. Он также опубликовал видео, на котором сравнил, как одно и то же выступление политика выглядит на каналах Fox News и CNN на стоящих рядом телевизорах. В ролике заметно, что на CNN лицо Трампа кажется более оранжевым.

Публикация Clyp Keeper набрала больше одного миллиона просмотров. «CNN использует оранжевый фильтр, чтобы Трамп плохо выглядел», «Позор CNN», «Фейковые СМИ пойдут на что угодно, чтобы выставить его в плохом свете», «CNN — худшее и самое фальшивое СМИ в мире», — возмутились пользователи X. Некоторые также призвали подать в суд на телеканал.

При этом отдельные пользователи предположили, что на телевизорах, показанных автором оригинального поста, были разные цветовые настройки. Они также обвинили тех, кто поверил в версию об оранжевом фильтре, в любви к конспирологии.

Ранее сообщалось, что Белый дом на своем официальном сайте назвал CNN лузерами. Причиной послужил тот факт, что издание сочло фейком заявление Трампа о том, что его предшественник Джо Байден выделял средства на создание мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).