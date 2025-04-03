В Британии назвали количество поставленных Украине с 2022 года дронов

В Британии заявили о поставленных Украине с 2022 года десяти тысячах дронов

Великобритания передала Украине более 10 тысяч беспилотных аппаратов различных типов с начала конфликта на Украине в 2022 году, рассказал замглавы британского Минобороны Люк Поллард, отвечая на соответствующий запрос члена Палаты общин Нила Шастри-Хёрста. С сообщениями политиков ознакомилась «Лента.ру».

«Спросить Государственного секретаря по вопросам обороны, каких успехов достигло его ведомство в реализации британско-украинской инициативы по беспилотным системам», — говорилось в запросе парламентария.

В своем ответе Поллард подчеркнул, что с февраля 2022 года Великобритания передала Украине более 10 тысяч беспилотников, включая аппараты для разведки, наблюдения, логистики и ударные системы для наземных и морских операций. Он уточнил, что 400 единиц были поставлены через возглавляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине, а еще пять тысяч — через Коалицию беспилотникам, которую страна курирует совместно с Латвией.

«Правительство твердо в своем обязательстве поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 10 июля 2024 года премьер-министр объявил о ежегодной военной помощи в размере три миллиарда фунтов. В текущем году общий объем поддержки составит 4,5 миллиарда фунтов», — добавил представитель оборонного ведомства.

В марте сообщалось, что Британия хочет, чтобы американские дроны и спутники мониторили зону разграничения между Украиной и Россией в рамках возможной сделки о прекращении огня. «Британия надеется, что США предоставят дроны и спутники для наблюдения за линией фронта», — говорилось в материале издания Times.