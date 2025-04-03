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04:13, 3 апреля 2025Наука и техника

Атаку «бронесараев» в зоне СВО показали на видео

Опубликовано видео атаки «бронесараев» ВС РФ в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Штурмовые действия нескольких «бронесараев» Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации (СВО) показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На ролике видно, как несколько бронемашин с дополнительно навешанными со всех сторон листами металла двигаются по дороге, стреляют и высаживают десант. На танках установлены минные тралы и системы радиоэлектронной борьбы.

Утверждается, что танкисты атаковали противника под ударами дронов-камикадзе. «Очередной наглядный пример, почему в войсках нужные тяжелые бронированные БМП и БТР для доставки пехоты на передний край», — пишет автор канала.

В марте в зоне СВО заметили модернизированную БМП-2М с дополнительной антидроновой защитой. На бронемашину установили резиновые экраны, кроме того, резиной прикрыли «мангал», защищающий верхнюю полусферу машины. Также БМП-2М получила «шторку» для защиты кормы и систему радиоэлектронной борьбы.

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