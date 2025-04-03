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21:17, 3 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

Бастрыкин: Украина не отказалась от вербовки подростков для совершения диверсий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov/ Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские спецслужбы не отказываются от идеи вербовки российских подростков для совершения диверсий. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Анализ обстоятельств совершения подростками подобных преступлений свидетельствует об активизации противоправной деятельности со стороны в том числе украинских спецслужб, которые не оставляют попыток деструктивного влияния на несовершеннолетних и их вербовки для совершения диверсий», — подчеркнул Бастрыкин.

Председатель СК отметил, что среди завербованных подростков «распространены мотивы национальной ненависти, а также поддержки террористической идеологии и идеологии нацизма». Бастрыкин напомнил, что поджоги военкоматов и других объектов могут быть расценены как диверсия, за которую предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом зачастую молодые люди задумываются о возможных последствиях только после задержания, резюмировал Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске заявил, что российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в Курской области.

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