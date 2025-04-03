Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

Бастрыкин: Украина не отказалась от вербовки подростков для совершения диверсий

Украинские спецслужбы не отказываются от идеи вербовки российских подростков для совершения диверсий. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Анализ обстоятельств совершения подростками подобных преступлений свидетельствует об активизации противоправной деятельности со стороны в том числе украинских спецслужб, которые не оставляют попыток деструктивного влияния на несовершеннолетних и их вербовки для совершения диверсий», — подчеркнул Бастрыкин.

Председатель СК отметил, что среди завербованных подростков «распространены мотивы национальной ненависти, а также поддержки террористической идеологии и идеологии нацизма». Бастрыкин напомнил, что поджоги военкоматов и других объектов могут быть расценены как диверсия, за которую предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом зачастую молодые люди задумываются о возможных последствиях только после задержания, резюмировал Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске заявил, что российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в Курской области.