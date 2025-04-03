Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

Украинские спецслужбы не отказываются от идеи вербовки российских подростков для совершения диверсий. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«Анализ обстоятельств совершения подростками подобных преступлений свидетельствует об активизации противоправной деятельности со стороны в том числе украинских спецслужб, которые не оставляют попыток деструктивного влияния на несовершеннолетних и их вербовки для совершения диверсий», — подчеркнул Бастрыкин.
Председатель СК отметил, что среди завербованных подростков «распространены мотивы национальной ненависти, а также поддержки террористической идеологии и идеологии нацизма». Бастрыкин напомнил, что поджоги военкоматов и других объектов могут быть расценены как диверсия, за которую предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом зачастую молодые люди задумываются о возможных последствиях только после задержания, резюмировал Бастрыкин.
Ранее Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске заявил, что российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в Курской области.