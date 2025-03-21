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09:54, 21 марта 2025Силовые структуры

В СК раскрыли число осужденных украинских военных за преступления в Курской области

Российские суды приговорили 46 украинских военных за зверства в Курской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в Курской области. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

Судебные слушания сейчас проходят над 92 бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а 58 фигурантов дел о зверствах в Курской области находятся под следствием.

Ранее сообщалось, что следователи заочно предъявили обвинение в нападении на Курскую область восьми командирам бригад ВСУ.

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