В Курской области от преступлений ВСУ признаны потерпевшими 43 тысячи жителей

СК признал потерпевшими от ВСУ 43 тысячи жителей Курской области

В СК раскрыли число осужденных украинских военных за преступления в Курской области

Начало событий в новости В СК раскрыли число осужденных украинских военных за преступления в Курской области

Следователи признали потерпевшими от преступлений украинских вооруженных формирований 43 тысячи жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Все пострадавшие зафиксированы в уголовных делах, возбужденных по фактам преступлений военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жители освобожденных населенных пунктов рассказали следователям, что украинские военнослужащие не давали им эвакуироваться, намереваясь использовать как живой щит во время боевых действий с российскими войсками. Показания потерпевших запротоколированы в материалах уголовных дел, отметили в СК.

Российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в приграничном регионе, заявил председатель СК Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске.