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15:22, 3 апреля 2025Ценности

Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью

Актер Бен Аффлек появился на публике с окрашенными волосами после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jerod Harris / Getty Images for CinemaCon / Getty Images

Американский актер Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью. Материал приводит Daily Mail.

52-летний артист посетил международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе после смены имиджа. Он предстал перед камерами в классическом брючном костюме темно-синего цвета и голубой рубашке во время презентации грядущего фильма «Расплата-2», в котором сыграл одну из главных ролей.

При этом на фото видно, что Аффлек скрыл седину, окрасив волосы и бороду в коричневый оттенок.

Ранее в марте 50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо также посетил CinemaCon после смены имиджа.

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