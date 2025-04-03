Более 100 новых мостов собрались построить в России

Вице-премьер Хуснуллин: Более 100 мостов построят в России к 2030 году

Более 100 мостов общей длиной 40 километров собрались построить на федеральной дорожной сети к 2030 году. О таких планах заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Строительство мостов и искусственных сооружений в регионах России имеет колоссальное значение для миллионов людей», — подчеркнул замглавы кабмина.

В числе самых перспективных сооружений Хуснуллин назвал 12-километровый мост через Волгу на южном обходе Саратова, мосты через Белую реку в Башкирии (их протяженность — 813 метров), а также уникальный мост в Свердловской области через реку Большую Сарану — высота опор этой постройки будет достигать 50 метров.

Ранее в Омской области у дачников захотели отобрать участки ради строительства платного моста через Омь. Перечень территорий уже утвердил Минтранс. Общая площадь участков, вошедших в список, превысила 4,6 тысячи квадратов. Большая их часть находится в садовом некоммерческом товариществе «Гидротехник», через которое проложат новую конструкцию.