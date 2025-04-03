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14:56, 3 апреля 2025Силовые структуры

Бывшие сотрудники российского предприятия осуждены за кражу военной продукции

В Курске вынесен приговор экс-сотрудникам предприятия за хищение военных изделий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Курска вынес приговор двум бывшим работникам предприятия по делу о хищении изделий военного назначения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Бывший руководитель отдела курского предприятия Александр Воробьев и бывший сотрудник Роман Сидоркин признаны виновным по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Воробьев получил восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 950 тысяч рублей. Сидоркин уже был осужден за государственную измену и диверсию. Окончательно ему назначали 23 года колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Кроме того, по гражданскому иску в солидарном порядке с осужденных взыскано около 5 миллионов рублей.

По данным ведомства, осужденные похищали с предприятия военную продукцию для последующей реализации в другой стране.

Ранее стало известно, что следователи ФСБ возбудили уголовное дело о разглашении гостайны против сотрудника крымского предприятия, выполняющего гособоронзаказ.

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