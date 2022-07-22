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ФСБ уличила крымчанина в разглашении гостайны

ФСБ возбудила дело против сотрудника военного предприятия в Крыму за разглашение гостайны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о разглашении гостайны против сотрудника крымского предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Об этом «Крыминформ» сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

По ее словам, спецслужбы вскрыли потенциальный канал утечки секретных данных военно-промышленного комплекса полуострова. По данным ФСБ, в сентябре 2018 года мужчина, работающий на предприятии в Феодосии, занимающемся строительством малых ракетных кораблей, передал секретную информацию подчиненному, у которого не было к ней допуска.

Уличенный в совершении преступления полностью признал вину. С учетом того, что утечка данных, составляющих гостайну, не нанесла ущерб интересам государства, Верховный суд Крыма оштрафовал мужчину на 80 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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