ФСБ уличила крымчанина в разглашении гостайны

ФСБ возбудила дело против сотрудника военного предприятия в Крыму за разглашение гостайны

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о разглашении гостайны против сотрудника крымского предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Об этом «Крыминформ» сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

По ее словам, спецслужбы вскрыли потенциальный канал утечки секретных данных военно-промышленного комплекса полуострова. По данным ФСБ, в сентябре 2018 года мужчина, работающий на предприятии в Феодосии, занимающемся строительством малых ракетных кораблей, передал секретную информацию подчиненному, у которого не было к ней допуска.

Уличенный в совершении преступления полностью признал вину. С учетом того, что утечка данных, составляющих гостайну, не нанесла ущерб интересам государства, Верховный суд Крыма оштрафовал мужчину на 80 тысяч рублей.