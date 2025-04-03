Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых она предстала в желтом платье, декорированное черными бантами, с многочисленными вырезами по бокам.

При этом Хоск отказалась от бюстгальтера. Вдобавок мастера собрали волосы знаменитости в небрежную прическу и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В марте известная топ-модель снялась топлес для журнала. Шведская топ-модель Эльза Хоск надела лакированную кожаную юбку Prada черного цвета до колена, украшенную круглыми вырезами, и прикрыла голую грудь руками.