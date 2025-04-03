Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:16, 3 апреля 2025Ценности

Dior и Prada сократили количество магазинов в России

РБК: Люксовые бренды Dior и Prada сократили количество магазинов в России
Мария Винар

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Люксовые бренды Dior и Prada сократили количество магазинов в России. Об этом сообщает РБК.

Согласно бухгалтерским отчетностям за 2024 год, которые оказались в распоряжении издания, модные дома решили полностью закрыть часть своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, выяснилось, что у них уменьшилось число сотрудников. Так, в 2023 году в Dior работали 103 человека, а в Prada — 51. В 2024 году персонал в компаниях существенно сократился. Теперь в Dior числятся 32 человека, в Prada — 33.

Представители Prada Group и корпорации LVMH, которой принадлежит Dior, пока не ответили на комментарии РБК и не подтвердили информацию.

В августе прошлого года сообщалось, что Dior задумалась о возвращении в Россию. Отмечалось, что компания подала заявку в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior. Также в документах фигурировал логотип со стилизованным изображением букв C и D.

    Обсудить
    Последние новости

    Победителя «Танцев со звездами» отправили под арест. Его обвиняют в миллионном хищении у «Калашникова». Что об этом известно?

    Политолог объяснил введение США пошлин против Украины

    В МИД России отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины

    Россиянам показали остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье

    Крупный пожар на судоремонтном заводе в Карелии ликвидирован

    Dior и Prada сократили количество магазинов в России

    Влияние Трампа на привлекательность доллара оценили

    Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

    Раскрыта цель введения режима чрезвычайного положения в США

    Россиянам пригрозили лишением свободы за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше