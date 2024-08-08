Стало известно о возможном возвращении Dior в Россию

Dior подал заявку в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков в России

Журналисты рассказали о возможном возвращении Dior в Россию. Соответствующее сообщение появилось на сайте Агентства городских новостей «Москва».

Так, стало известно, что французская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior. Кроме того, в документах фигурирует логотип со стилизованным изображением букв C и D.

Отмечается, что под этими брендами компания может производить и продавать одежду, обувь, аксессуары, изделия из кожи, ювелирные украшения, а также бытовую утварь и мебель. Также у компании появится возможность устраивать модные показы в рекламных целях.

Весной 2022 года Dior приостановил работу своих магазинов в России. Позже стало известно о желании компании возобновить деятельность в стране. Тогда речь шла о бутиках косметики и парфюмерии.