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Dior захотел возобновить работу своих магазинов в России

«Известия»: Dior захотел вновь открыть магазины косметики и парфюмерии в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Французский модный дом Dior захотел возобновить работу своих магазинов в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в консалтинговой компании CORE.XP.

Согласно полученной информации, речь идет о бутиках косметики и парфюмерии данной марки. При этом отмечается, что точные даты открытия торговых точек на данный момент остаются неизвестны. В то же время магазины бренда, реализовывающие одежду, сумки и аксессуары, по-прежнему остаются закрытыми.

Известно, что первый флагманский бутик Dior начал свою работу год назад в столичном торговом центре «Европейский». Помимо парфюмерии и косметики там были представлены бижутерия и солнцезащитные очки.

В апреле сообщалось, что представители российской организации «Общественная потребительская инициатива» решили взыскать 29 миллиардов рублей морального ущерба с иностранных компаний, таких как Dior, Louis Vuitton и Sephora, за их уход с отечественного рынка. Упомянутая сумма компенсации соответствует прибыли брендов в стране за последние два года. С помощью этого метода общественники предполагали вернуть магазины модных домов в Россию.

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Алина Гостева
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