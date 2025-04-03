Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:59, 3 апреля 2025Ценности

Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снялась в черном боди у шеста
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pacha_tati

Дочь певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя наследница артистки запечатлела себя в зеркале на мансарде в полный рост на фоне стеллажа с картинами и книгами. Она стояла у шеста в черном боди с длинными рукавами и вырезом до талии, который был оформлен шнуровкой.

В то же время Плаксина распустила уложенные волнами волосы и отказалась от декоративной косметики на лице, показав естественную внешность.

В марте старшая дочь музыканта Сергея Шнурова показала фото в купальнике.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    «Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?

    Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

    Врачи рассказали о самых страшных словах пациентов

    Российская порнозвезда назвала минус Дубая

    Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

    В ООН высказались об аресте главы Гагаузии

    Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

    Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

    Названы лучшие способы подготовить дачу к продаже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше