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23:31, 3 апреля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады раскрыл предполагаемое местонахождение Зеленского

Экс-депутат Рады Царев: Зеленского могут прятать в бункере в Киеве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского могут прятать в бункере в Киеве, выбор местоположения связан с учетом «максимальных рисков». Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе с изданием NEWS.ru.

«Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ (...) Когда был Майдан и когда протестующие блокировали улицы, все политики и чиновники спокойно передвигались по подземным коридорам», — раскрыл детали Царев.

Экс-депутат отметил, что подземными коммуникациями в Киеве соединены между собой Правительственный квартал, кабинет министров и офис президента.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером. «Он просто безумен. Как Гитлер в своем бункере в мае 1945-го. Поэтому чем быстрее Зеленский будет отстранен от власти (демократическим путем), тем больше жизней и территорий сохранится», — подчеркнул Дубинский.

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