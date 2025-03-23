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15:57, 23 марта 2025Бывший СССР

На Украине Зеленского сравнили с Гитлером

Депутат Дубинский обвинил Зеленского в гибели десятков тысяч солдат ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AP

Президент Владимир Зеленский виновен в гибели десятков тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной Рады страны, сравнивший главу государства с Адольфом Гитлером.

«С момента перепалки [с президентом США Дональдом Трампом] в Белом доме прошло 24 дня. Все это время ужаренный в зад щенок чихуахуа [Зеленский] бегал по Европе, заручался “поддержкой” [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и других гомосексуалистов (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Все это время Зеленский, присвоивший полномочия президента, распинался о справедливом мире. За это время Украина потеряла еще десятки тысяч жизней и сотни квадратных километров территории». Но не приобрела ничего», — посетовал Дубинский.

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Он задал вопрос Зеленскому о том, почему он противодействует достижению мира, если каждый новый день приносит Украине новые трагедии. Также он поинтересовался, что такого ценного еще не успели украсть президент страны и его соратники, что государство платит за продолжение конфликта кровью.

«Он просто безумен. Как Гитлер в своем бункере в мае 1945-го. Поэтому чем быстрее Зеленский будет отстранен от власти (демократическим путем), тем больше жизней и территорий сохранится», — заключил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленского нужно судить за осознанный политический курс, который привел к катастрофе. По мнению депутата, «когда ты ведешь себя как дворовый стендапер, тебя и воспринимают соответствующе».

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