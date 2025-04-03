ФСБ рассекретила неизвестные факты о гибели советской разведчицы Абденановой

ФСБ: Советская разведчица Абденанова погибла из-за предательства Гуляченко

Советская разведчица Алиме Абденанова была раскрыта и расстреляна фашистами в результате предательства соратницы Ларисы Гуляченко. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило ранее неизвестные архивные документы о гибели советской военнослужащей крымско-татарского происхождения, резидента отдела разведки штаба Приморской армии, передает ТАСС.

Радистка Гуляченко (Стася, Гордая), имевшая паспорт на имя Анастасии Мазур, была заброшена на парашютах в тыл к врагу вместе с 19-летней Абденановой (позывной и псевдоним — Аня). Разведгруппа высадилась в районе деревни Джермай-Кашик Ленинского района в ночь на 3 октября 1943 года.

На допросе Гуляченко, которая пошла на предательство из желания сохранить себе жизнь, рассказала немцам о работе подпольной группы «Дая», организованной Абденановой из 14 проверенных жителей села, и сотрудничестве с партизанами. По ее показаниям в феврале 1944 года фашисты схватили группу во главе с Абденановой. Их подвергли жесточайшим пыткам, а за три дня до начала операции Красной армии по освобождению Крыма 5 апреля 1944 года Абденанову и ее соратников расстреляли в Симферополе.

11 марта 1944 года предательница подписала согласие на сотрудничество с немецкой разведкой. Но через год ее задержали в Чехословакии и отдали под трибунал за измену Родине.

1 апреля ФСБ рассекретила информацию о суде, состоявшемся над предателями из числа бывших граждан СССР и дезертиров Красной армии, работавших на нацистов в годы Великой Отечественной войны.