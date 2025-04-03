ФСБ сообщила о приговоре служащему за разглашение гостайны

ФСБ: В Челябинске осудили на 1,5 года служащего за разглашение гостайны

В Челябинске суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно сотрудника правоприменительного органа за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ.

По данным ведомства, у служащего был допуск к гостайне, и он подписал документы о ее неразглашении. Однако в январе 2024 года раскрыл секретные сведения. Сотрудники ФСБ возбудили и расследовали дело против него.

3 марта аналогичное наказание получил житель Чистополя, также разгласивший секретные сведения.

