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15:00, 3 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре служащему за разглашение гостайны

ФСБ: В Челябинске осудили на 1,5 года служащего за разглашение гостайны
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинске суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно сотрудника правоприменительного органа за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ.

По данным ведомства, у служащего был допуск к гостайне, и он подписал документы о ее неразглашении. Однако в январе 2024 года раскрыл секретные сведения. Сотрудники ФСБ возбудили и расследовали дело против него.

3 марта аналогичное наказание получил житель Чистополя, также разгласивший секретные сведения.

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