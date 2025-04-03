Генсек НАТО заявил о наблюдении за Молдавией после ареста оппозиционеров

Рютте заявил о том, что следит за ситуацией в Молдавии после ареста оппозиции

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что следит за ситуацией в Молдавии после ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и других оппозиционных политиков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает NewsMaker.

Рютте отметил, что НАТО следит за ситуацией в Молдавии после ареста оппозиционеров. В частности, после попытки ареста Александра Нестеровского. В Кишиневе утверждают, что Москва якобы помогла ему бежать из страны.

Кроме того, Рютте заявил о встрече с президентом Молдавии Майей Санду. Генсек НАТО сообщил об обсуждении с ней меры защиты республики.

Ранее МИД Молдавии объявил трех дипломатов посольства России в Кишиневе персонами нон грата. «МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата», — сообщили в ведомстве.