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19:20, 31 марта 2025Бывший СССР

Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата

МИД Молдавии объявил 3 сотрудников посольства РФ в Кишиневе персонами нон грата
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба молдавского дипломатического ведомства.

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата», — говорится в публикации.

В ведомстве также добавили, что Кишинев якобы обладает неоспоримыми доказательствами действий сотрудников посольства, которые противоречат их дипломатическому статусу.

Ранее признание дипломатов персонами нон грата прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это решение является частью антироссийского курса официального Кишинева.

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