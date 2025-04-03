Главком НАТО в Европе усомнился в способности ВСУ к большому наступлению

Главком НАТО в Европе Каволи: ВСУ не способны перейти в большое наступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли способны перейти в большое наступление в зоне боевых действий. В этом усомнился главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, свое мнение он высказал в ходе слушаний в сенате США, передает РИА Новости.

«Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины», — сказал Каволи.

Ранее российский военкор Александр Коц назвал участок с наивысшей интенсивностью боев с ВСУ. По его словам, бои в Курской области по накалу превзошли все события в ходе специальной военной операции, поэтому воюющие там бойцы ВС РФ заслужили статус ветеранов.