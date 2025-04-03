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16:32, 3 апреля 2025Россия

Российский военкор назвал участок боев с ВСУ с наивысшей интенсивностью

Военкор Коц: Бои в Курской области по интенсивности превзошли все события СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бои в Курской области по накалу превзошли все события в ходе специальной военной операции (СВО). Этот участок, как место боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) с наивысшей интенсивностью, назвал в Telegram российский военкор Александр Коц.

Так журналист отреагировал на принятие Госдумой поправки, по которой участники боевых действий в регионе получат статус ветеранов.

«Бои в Курской области по своей интенсивности превзошли все, что было ранее в зоне СВО. Парни, остановившие вторую операцию "Цитадель", заслужили статус ветеранов, как никто другой», — заявил Коц.

Как сообщалось ранее, статус ветерана боевых действий получат в том числе уволенные в запас военные, сотрудники МВД, Росгвардии и Государственной противопожарной службы, участвовавшие в отражении наступления ВСУ под Курском.

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