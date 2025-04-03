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10:48, 3 апреля 2025Ценности

Глюкоза откровенно станцевала перед камерой в мини-шортах

Певица Глюкоза откровенно станцевала перед камерой в мини-шортах и сапогах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,5 миллиона подписчиков.

38-летняя певица предстала на размещенных кадрах в студии во время исполнения песни. Она станцевала перед камерой, присаживаясь и широко разводя ноги в стороны.

При этом знаменитость надела водолазку и мини-шорты, а также дополнила образ сапогами до колена на шпильках и солнцезащитными очками.

В марте Глюкоза объяснила смену имиджа после скандального концерта в Красноярске.

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