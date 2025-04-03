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13:57, 3 апреля 2025Экономика

В российском городе рухнула стена жилого дома

В Гурьевске из-за обрушения стены в многоквартирном доме образовалась дыра
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Следком Кузбасса»

В городе Гурьевске Кемеровской области обвалилась стена жилого многоквартирного дома. В результате в постройке образовалась дыра, передает пресс-служба местной прокуратуры.

Обрушение произошло в одном из домов на улице Ленина. Облицовка кирпичной кладки у фасада двухэтажки частично разрушилась, обнажив перекрытия. Органы следствия вместе с надзорным ведомством, управляющей компанией, Госжилинспекцией и представителями мэрии инициировали проверку. Осмотр межведомственной комиссии выявил у здания признаки аварийности, по результатам экспертизы проживание в доме сочли небезопасным.

По информации Telegram-канала «Инцидент Кузбасса», в результате оказались повреждены четыре квартиры, жильцы, к счастью, не пострадали. В администрации собственникам предложили альтернативные варианты жилья. Также на маневренную жилплощадь были перемещены жильцы соседних домов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в другом российском регионе, Калининградской области, полдома рухнуло в ожидании расселения. К моменту обрушения в нем оставалось всего три семьи, в рухнувшей части здания никто не проживал. Обрушение заставило власти ускорить поиски нового жилья для собственников.

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