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18:28, 11 марта 2025Экономика

В российском регионе полдома рухнуло в ожидании расселения

В Калининградской области полдома рухнуло, не дождавшись расселения
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Калининградской области произошло частичное обрушение жилого дома. Об этом пишет пресс-служба районной прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Константиновка. В ночь на 8 марта в двухэтажке по улице Центральной обвалилась часть стены, обнажив внутренние конструкции. Как сообщается, постройка уже была признана аварийной и ожидала расселения. К моменту обрушения в ней оставалось всего три семьи. В рухнувшей части дома никто не проживал. Ускорить расселение взялись в прокуратуре — в надзорном ведомстве проверят действия администрации муниципального округа в отношении собственников.

Ранее в другом российском городе, Нижнем Новгороде, в одном из жилых домов стена дома рухнула на детские кроватки. Детей в комнате в момент происшествия не оказалось — родители, отправляясь в семейный отпуск, перепутали числа и уехали на день раньше. На состояние конструкций местные жители жаловались последние 15 лет.

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