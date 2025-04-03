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11:48, 3 апреля 2025Силовые структуры

Избившей дочь металлической ложкой россиянке вынесли приговор

В Дагестане осудили на 3,5 года условно мать, избившую дочь металлической ложкой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Каспийский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно 31-летнюю мать, избившую дочь металлической ложкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Дагестана.

Россиянка признана виновной по пунктам «в», «з» части 2 статьи 112 («Причинение вреда здоровья»), пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Она оштрафована на 20 тысяч рублей.

По данным ведомства, женщина регулярно избивала 11-летнюю дочь. Она также нанесла ей несколько ударов металлической обувной ложкой, причинив вред средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в Сочи суд приговорил к 18 годам колонии особого режима местного жителя, забившего ремнем дочь сожительницы.

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