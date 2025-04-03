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11:24, 3 апреля 2025Силовые структуры

Забившего ремнем дочь сожительницы россиянина приговорили к 18 годам колонии

В Сочи суд приговорил мужчину к 18 годам за смертельное избиение ребенка ремнем
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к 18 годам колонии особого режима местного жителя, забившего ремнем дочь сожительницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по статьям 117 («Истязание») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

27 мая 2023 года подсудимый был в квартире с ребенком и ему не понравилось ее поведение. Тогда осужденный начал избивать девочку, в том числе кожаным ремнем. 2 июня 2023 года выяснилось, что травмы оказались смертельными.

Об этой трагедии сообщалось подробно ранее.

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