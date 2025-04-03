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17:07, 3 апреля 2025Экономика

Россиянка получила звонок из «управляющей компании» и потеряла 2,3 миллиона рублей

Липчанка отдала 2,3 млн руб. аферистам, представившимся сотрудникам УК
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

63-летняя жительница Липецка получила звонок из «управляющей компании» и лишилась миллионных накоплений. О мошеннической схеме пишет портал GOROD48 со ссылкой на региональное управление МВД.

Аферисты сумели убедить пострадавшую, что являются представителями УК, обслуживающей ее дом, а затем под предлогом финансовой безопасности перевели звонок на лжесиловиков. Под маской правоохранителей мошенники заявили о необходимости перевести сбережения на «безопасные счета». В результате женщина направила на неизвестные реквизиты 2,3 миллиона рублей.

Другие недавние случаи мошенничества были завязаны на переходе по фишинговой ссылке — из-за этого 45-летняя липчанка потеряла 196 тысяч рублей — и продления договора мобильного оператора. Во втором случае жертвой махинаторов стал 16-летний подросток: узнав об угрозе взлома аккаунта на портале «Госуслуги», он без возражений перевел мошенникам 196 тысяч рублей через мобильное приложение. Кроме того, поверив аферистам, он оформил на своего отца кредит на сумму в размере 370 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников. В разговоре они предлагают произвести перерасчет трудового стажа и просят предоставить паспортные данные. Впоследствии с помощью них злоумышленники успешно манипулируют пенсионерами, заявляя, что их накопления перенаправляют в Украину.

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