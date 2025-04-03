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15:39, 3 апреля 2025Бывший СССР

В Литве попытались обвинить Россию в пропаже американских военных

Delfi: В Литве попытались обвинить Россию в пропаже американских военных
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Американские военные утонули в литовских болотах якобы по вине России. С такими обвинениями выступило издание «Delfi Литва».

«И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», — сказано в публикации.

Материал посвящен сбору пожертвований для семей погибших. Помимо того, что автор публикации попытался обвинить Россию в пропаже американских военных, а также назвал «прокремлевскими» аккаунты, критиковавшие инициативу благотворительности.

Ранее в Литве увидели «российский след» в поджоге матрасов IKEA. В стране посчитали, что между российской разведкой и таким инцидентом есть прямая связь.

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