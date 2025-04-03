Delfi: В Литве попытались обвинить Россию в пропаже американских военных

Американские военные утонули в литовских болотах якобы по вине России. С такими обвинениями выступило издание «Delfi Литва».

«И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», — сказано в публикации.

Материал посвящен сбору пожертвований для семей погибших. Помимо того, что автор публикации попытался обвинить Россию в пропаже американских военных, а также назвал «прокремлевскими» аккаунты, критиковавшие инициативу благотворительности.

Ранее в Литве увидели «российский след» в поджоге матрасов IKEA. В стране посчитали, что между российской разведкой и таким инцидентом есть прямая связь.