Людей с аллергией на пыльцу призвали исключить из рациона некоторые продукты

Врач Грек: Людям с аллергией на пыльцу надо исключить из рациона яблоки и киви

Людям с аллергией на пыльцу березы, ольхи и орешника в сезон цветения нужно исключить из него несколько продуктов, рассказала аллерголог-иммунолог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек. Их врач перечислила «Ленте.ру».

Прежде всего Грек призвала аллергиков отказаться от яблок, груш, персиков, слив, абрикосов, черешни и киви. Врач также посоветовала исключить из рациона морковь, сельдерей, картофель, петрушку, укроп, орехи, арахис и некоторые пряности (анис, тмин, карри). «Употребление этих продуктов в сезон цветения может спровоцировать перекрестную аллергию и ухудшить состояние человека», — объяснила она.

Перекрестная аллергия развивается из-за схожести белков в пище с аллергенами в пыльце деревьев. Иммунная система ошибочно принимает эти компоненты за раздражители и при контакте с ними запускает аллергическую реакцию. При этом классической пищевой аллергии на сам фрукт или овощ у людей может и не быть, поэтому вне сезона пыления они переносят эти продукты совершенно нормально Елена Грек аллерголог-иммунолог

По словам врача, особенно важно отказаться от сырых фруктов, овощей и зелени, причем сделать это лучше хотя бы за несколько недель до начала цветения. Вводить эти продукты обратно в рацион можно после окончания сезона пыления, добавила врач.

Ранее аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина раскрыла россиянам способы взять под контроль аллергию на цветение. Главная рекомендация врача — следить за концентрацией пыльцы в воздухе с помощью специальных онлайн-сервисов.