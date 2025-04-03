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16:41, 3 апреля 2025Моя страна

Международный этнофестиваль в Сибири поставил рекорд по числу заявок

Этнофестиваль «МИР Сибири» поставил рекорд по числу заявок на конкурсы
Алина Черненко

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» поставил рекорд по числу заявок на конкурсы. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в 2025 году принять участие в фестивале хотят более 400 конкурсантов. От музыкальных творческих коллективов и солистов пришло 227 заявок, а от мастеров — 181.

Анкеты претендентов поступили из 64 субъектов России, в том числе новых регионов страны. Кроме того, на конкурсную программу фестиваля подали заявки участники из Аргентины, Белоруссии, Кыргызстана, Монголии, Португалии, Турции и Эритреи.

Имена сильнейших конкурсантов объявят в конце апреля. XXI Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет в поселке Шушенское Красноярского края с 10 по 13 июля.

Ранее стало известно, что летний сезон в Анапе откроет этногастрономическая ярмарка «Виноград», посвященная виноделию. Фестиваль пройдет с 17 по 25 мая.

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