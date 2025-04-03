Мошенники начали оформлять кредиты на россиян под одним предлогом

МВД: Мошенники оформляют кредиты на россиян под предлогом работы в массовке

Аферисты начали оформлять кредиты на жителей России под предлогом работы в массовке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Так, мошенники публикуют объявления о помощи в трудоустройстве на интернет-площадках, предлагая россиянам стать актерами массовых сцен. Заинтересованные жертвы приходят на собеседование, где злоумышленники делают им комплименты и убеждают стать моделями.

«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей», — отметили в ведомстве. Полученные деньги сразу поступали на счет компании, добавили в МВД.

Ранее жительница Москвы продала две квартиры и отдала деньги мошенникам. Аферисты вышли на россиянку в начале февраля. Один из мошенников представился сотрудником ФСБ и напугал жертву тем, что она якобы переводила деньги украинской армии и может стать фигуранткой уголовного дела.