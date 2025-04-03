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17:00, 3 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании и снеге

Синоптик Вильфанд: В выходные в Москве резко похолодает, выпадет снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В субботу, 5 апреля, в Москве резко похолодает, а в воскресенье, 6 апреля, даже выпадет снег. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Комфортная теплая погода продержится в Москве до пятницы, 4 апреля. Во второй половине дня поменяется циркуляция ветра, он начнет дуть с севера, отметил синоптик. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В субботу, 5 апреля, температура воздуха упадет на 6-7 градусов по сравнению с предыдущим днем, до плюс 6-8 градусов. В ночь на 6 апреля в городе похолодает до минус 1-6 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 2 градусов. На этом фоне выпадет мокрый снег — покров продержится до 11 апреля, спрогнозировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предсказал, что снегопады и минусовые температуры продержатся в Москве до середины апреля.

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