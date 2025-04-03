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13:41, 3 апреля 2025Наука и техника

Билл Гейтс показал первый написанный для Microsoft код

Билл Гейтс показал код, с которого 50 лет назад началась история Microsoft
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл первый написанный для его компании код. Об этом он сообщил в своем блоге.

В честь 50-летия Microsoft, которая была основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году, Гейтс показал первый написанный им код. Предприниматель объяснил, что код был создан для компании MITS и компьютера Altair 8800 — с него, по сути, началась история Microsoft.

Гейтс напомнил, что в 1975 году он и Аллен увидели в журнале Popular Electronics фотографию компьютера Altair 8800. Приятели настолько вдохновились устройством, что предложили создателям компьютера — компании MITS — написать для него интерпретатор языка Basic. Партнерам повезло, и этот код стал первым в истории корпорации Microsoft.

Билл Гейтс также показал распечатанный код на 157 листах бумаги. Бизнесмен подчеркнул, что до сих пор считает код самым крутым и важным из всех, что он когда-либо писал.

В заключение Гейтс отметил, что из-за данного MITS обещания ему с приятелями пришлось два месяца без перерыва работать над кодом. «Altair BASIC стал первым продуктом нашей новой компании, которую мы решили назвать Micro-Soft», — вспомнил Гейтс и добавил, что затем партнеры решили убрать из названия дефис.

Ранее интернет-энтузиасты нашли способ обхода одного из новых ограничений Windows 11. Журналисты издания BleepingComputer объяснили, что если внести некоторые изменения в командную строку, то можно установить ОС без подключения к интернету.

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