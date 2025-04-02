Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:36, 2 апреля 2025Наука и техника

Найден способ установить Windows 11 без интернета

Найден способ установить ОС Windows 11 без интернета и учетной записи Microsoft
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Интернет-энтузиасты нашли способ обхода одного из новых ограничений Windows 11. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

В конце марта Microsoft удалила из операционной системы (ОС) Windows 11 настройку, позволявшую проводить установку без подключения к интернету и создания аккаунта Microsoft. Пользователь X под ником Wither OrNot нашел способ обойти ограничение и установить ОС без подключения к сети.

По его словам, в тот момент, когда программа установки потребует подключения к интернету, нужно нажать сочетание клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Затем необходимо ввести команду start ms-cxh:localonly и нажать Enter — после этого откроется окно с созданием локальной учетной записи. Затем можно будет установить Windows 11, не создавая отдельной учетной записи Microsoft и не подключаясь к интернету.

По мнению журналистов издания, Microsoft, вероятно, попытается закрыть и эту лазейку. Однако команда start ms-cxh:localonly тесно интегрирована в ОС, поэтому удалить ее так же просто, как обычный скрипт, не получится.

В конце марта корпорация Microsoft запустила Windows Roadmap — сайт для отслеживания новых функций операционной системы Windows. С помощью сайта можно посмотреть, какие функции уже доступны в операционной системе на стадии тестирования и когда они появятся в публичных версиях.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    В России ответили на слова Вучича о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    В России начали бороться с абортами с помощью шапок

    Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

    Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше