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12:54, 31 марта 2025Наука и техника

Установку Windows 11 усложнили

Windows 11 запретили устанавливать без интернета и наличия аккаунта Microsoft
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft запретила устанавливать Windows 11 на компьютеры без подключения к интернету. На это обратило внимание издание Windows Central.

Журналисты медиа заметили, что инженеры Microsoft устранили популярную лазейку, позволявшую устанавливать операционную систему (ОС) без подключения к сети. Ранее для того, чтобы установить Windows 11 без интернета, пользователи вводили команду bypassnro. В Microsoft подтвердили, что для установки ОС действительно стали обязательны подключение к интернету и наличие аккаунта Microsoft.

По словам авторов Windows Central, многих пользователей не устраивает, что для установки Windows может потребоваться учетная запись Microsoft. Так, в феврале 2024 года миллиардер Илон Маск отмечал, что процедура установки ОС кажется ему сложной из-за требования завести дополнительный аккаунт.

Журналисты издания отметили, что наличие аккаунта обязательно только для установки Windows 11 на новые устройства или переустановки ОС. Текущим пользователям системы создавать аккаунт не придется. Также они отметили, что еще есть способы для установки Windows 11 без подключения к интернету, однако они могут показаться сложными для обычных пользователей.

В конце марта стало известно, что Microsoft не будет запускать операционную систему Windows 12 в ближайшее время. Вместо нее корпорация представит крупное обновления Windows 11 25H2.

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