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16:59, 25 марта 2025Наука и техника

Раскрыт преемник Windows 11

Windows Central: Вместо Windows 12 Microsoft выпустит Windows 11 25H2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrey Matveev / Unsplash

Компания Microsoft не будет запускать операционную систему (ОС) Windows 12 в ближайшее время. Об этом сообщает издание Windows Central.

Ранее в Microsoft подтвердили, что начали тестирование ОС Windows нового поколения. Источники в корпорации рассказали журналистам, что преемником актуальной Windows 11 окажется не долгожданная Windows 12 — по крайней мере, в ближайшие месяцы. По их информации, Microsoft просто представит следующую версию сборки Windows 11.

Специалисты Windows Central объяснили, что актуальная ОС основана на платформе Germanium. Судя по инсайдам, следующая версия Windows также будет базироваться на этой платформе. Из этого авторы медиа сделали вывод, что после Windows 11 версии 24H2 компания представит версию 25H2.

Журналисты издания отметили, что актуальная и новая версии Windows будут основаны на одной платформе и это поспособствует легкому переходу пользователей. Также инженерам Microsoft будет проще находить ошибки и ликвидировать сбои. Релиз Windows 25H2 состоится во второй половине 2025 года.

В конце марта компания Microsoft анонсировала прекращение работы сервиса заметок OneNote для пользователей Windows 10. Программа перестанет работать для пользователей устаревшей ОС в октябре 2025 года.

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