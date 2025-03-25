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04:30, 25 марта 2025Наука и техника

Пользователей Windows 10 оставят без популярной программы

Microsoft отключит поддержку сервиса OneNote для Windows 10 в октябре
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Компания Microsoft анонсировала прекращение работы сервиса заметок OneNote для пользователей Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

В фирме напомнили, что осенью прекратится поддержка операционной системы (ОС) Windows 10. Также 14 октября 2025 года компания перестанет поддерживать OneNote — сервис-блокнот для быстрых заметок и организации личной информации. С этого момента популярная программа перестанет работать в Windows 10.

Чтобы не остаться без сервиса, в Microsoft посоветовали пользователям обновиться до актуальной Windows 11. Также можно будет перейти на версию OneNote для настольных ПК, которая входит в платную подписку Microsoft 365.

Кроме того, в компании рассказали, что в июле — за три месяца до окончания поддержки OneNote — в приложении будут демонстрировать баннер с предложением отказаться от программы. Также в Microsoft искусственно замедлят скорость синхронизации данных внутри сервиса, чтобы подтолкнуть пользователей к отказу от него.

Ранее в Microsoft заявили, что в мае прекратится поддержка встроенной в Windows 11 программы Remote Desktop. Утилиту для организации удаленного доступа к персональным компьютерам заменят на программу Windows App, которая имеет похожие функции.

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