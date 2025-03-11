Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 11 марта 2025Наука и техника

Еще одну программу из Windows закроют

Microsoft закроет программу для удаленного подключения Remote Desktop 27 мая
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft заявила, что в мае прекратит поддерживать встроенную в Windows 11 программу Remote Desktop. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Remote Desktop — фирменное приложение, предназначенное для удаленного доступа к персональным компьютерам (ПК) с Windows. Сервис широко используется в сфере образования и в рамках удаленной работы. В Microsoft рассказали, что 27 мая поддержка программы прекратится и она будет закрыта. Доступ к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box через Remote Desktop будет отключен сразу же.

В компании рассказали, что Remote Desktop заменит новое приложение Windows App с похожими функциями. Новую программу можно будет запускать не только на ПК, но и планшетах, смартфонах и в окне веб-браузера. О приложении Windows App стало известно в 2023 году, в сентябре 2024-го оно было официально запущено.

При этом новая программа по-прежнему не поддерживает службы удаленного рабочего стола. В Microsoft объяснили, что с этой целью следует использовать сервис «Подключение к удаленному рабочему столу».

Ранее в Microsoft сообщили, что прекратят поддержку офисного приложения Publisher. Сервис, появившийся в 1991 году, перестанет работать 1 октября 2025 года. Вместо Publisher в корпорации предложили пользоваться Word и Power Point.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня

    Зеленский подтвердил согласие Украины на полное прекращение огня

    Белый дом анонсировал встречу Трампа с генсеком НАТО

    Названа угроза для переговоров США и Украины

    В США выразили надежду в принятии Россией предложения о прекращении огня на Украине

    В Евросоюзе призвали готовиться к войнам

    В США подтвердили снятие паузы в предоставлении помощи Украине

    США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных

    ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

    Обезумевший ястреб ранил 12 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше