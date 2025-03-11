Еще одну программу из Windows закроют

Microsoft закроет программу для удаленного подключения Remote Desktop 27 мая

Корпорация Microsoft заявила, что в мае прекратит поддерживать встроенную в Windows 11 программу Remote Desktop. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Remote Desktop — фирменное приложение, предназначенное для удаленного доступа к персональным компьютерам (ПК) с Windows. Сервис широко используется в сфере образования и в рамках удаленной работы. В Microsoft рассказали, что 27 мая поддержка программы прекратится и она будет закрыта. Доступ к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box через Remote Desktop будет отключен сразу же.

В компании рассказали, что Remote Desktop заменит новое приложение Windows App с похожими функциями. Новую программу можно будет запускать не только на ПК, но и планшетах, смартфонах и в окне веб-браузера. О приложении Windows App стало известно в 2023 году, в сентябре 2024-го оно было официально запущено.

При этом новая программа по-прежнему не поддерживает службы удаленного рабочего стола. В Microsoft объяснили, что с этой целью следует использовать сервис «Подключение к удаленному рабочему столу».

Ранее в Microsoft сообщили, что прекратят поддержку офисного приложения Publisher. Сервис, появившийся в 1991 году, перестанет работать 1 октября 2025 года. Вместо Publisher в корпорации предложили пользоваться Word и Power Point.