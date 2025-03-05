Microsoft закроет программу Publisher

Microsoft закроет приложение Publisher 1 октября 2025 года

Корпорация Microsoft прекратит поддержку офисного приложения Publisher в октябре. Об этом говорится в сообщении компании на сайте поддержки.

«Чтобы сосредоточиться на новых преимуществах, мы иногда удаляем функции и продукты», — отметили в корпорации. Поэтому Microsoft закрывает программу для издателей Publisher и прекращает ее поддержку. В компании назвали точную дату закрытия Publisher — 1 октября 2025 года. Первая версия программы появилась в 1991 году.

В корпорации сообщили, что программа будет признана устаревшей в начале октября — вместе с прекращением поддержки пакета программ Office LTSC 2021. «Подписчики сервиса Microsoft 365 не смогут получить доступ к Publisher с этой даты», — отметили в Microsoft.

Специалисты фирмы призвали пользователей программы преобразовать файлы Publisher в другой формат — в PDF или файл текстового редактора Word. «Многие распространенные сценарии Publisher, включая создание профессиональных фирменных шаблонов, печать конвертов и этикеток, а также создание настраиваемых календарей, визитных карточек и программ, уже доступны в других приложениях Microsoft 365», — заявили в корпорации, добавив, что пользователи Publisher смогут найти необходимые функции в приложениях Word и Power Point.

В конце февраля стало известно, что популярный сервис голосовых и видеозвонков Skype прекратит работу в 2025 году. «С мая Skype не будет доступен», — отмечалось в заявлении Microsoft.