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12:36, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Skype прекратит работу в мае 2025 года

Компания Microsoft заявила, что отключит Skype в мае 2025 года
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный сервис голосовых и видеозвонков Skype прекратит работу в 2025 году. Об этом пишет портал XDA Developers.

Сообщается, что в последнем обновлении программного обеспечения компании Microsoft содержится строчка, в которой пользователей призвали перейти на сервис Teams.

«С мая Skype не будет доступен», — также отмечается в этом заявлении.

Skype работал с 2003 года. Microsoft купила сервис в 2011 году. В 2017-м компания создала программу с аналогичным функционалом Teams. XDA Developers подчеркивает, что Microsoft агрессивно предлагала пользователям перейти на новый сервис.

В июне 2024 года популярный мессенджер ICQ официально завершил работу. В сообщении компании призвали пользователей перейти на другие сервисы для общения.

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