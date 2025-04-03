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12:35, 3 апреля 2025Силовые структуры

Мужчину изрезали в храме в центре Москвы

В храме бывшего Скорбященского монастыря в Москве зарезали мужчину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мужчина напал с ножом на посетителя храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, ночью в полицию позвонили сотрудники храма на Новослободской улице и сообщили об обнаружении тела в подсобном помещении. Правоохранители выяснили, что нападавший поссорился с потерпевшим и изрезал его.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Москве ревнивец расправился с соперником с помощью ножа.

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