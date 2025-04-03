Мужчину изрезали в храме в центре Москвы

В храме бывшего Скорбященского монастыря в Москве зарезали мужчину

В Москве мужчина напал с ножом на посетителя храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, ночью в полицию позвонили сотрудники храма на Новослободской улице и сообщили об обнаружении тела в подсобном помещении. Правоохранители выяснили, что нападавший поссорился с потерпевшим и изрезал его.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Москве ревнивец расправился с соперником с помощью ножа.