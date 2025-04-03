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11:23, 3 апреля 2025Силовые структуры

В Москве ревнивец набросился с ножом на соперника и нанес ему смертельное ранение

СК: Мужчина из ревности зарезал соперника на востоке Москвы, он задержан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве ревнивец расправился с соперником с помощью ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Тело с ножевым ранением обнаружено 2 апреля на Новогиреевской улице в Восточном округе столицы. В результате оперативных мероприятий сыщики установили причастного к преступлению. Подозреваемого задержали и везут к следователю на допрос.

По предварительным данным, он совершил преступление на почве ревности.

2 апреля сообщалось, что в Брянске задержан 36-летний местный житель, расчленивший 34-летнюю сожительницу и хранивший ее останки дома в течение трех месяцев.

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