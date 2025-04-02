Россиянин расчленил сожительницу и три месяца хранил ее дома

В Брянске задержан мужчина, обвиняемый в расчленении сожительницы

В Брянске задержан 36-летний местный житель, расчленивший 34-летнюю сожительницу и хранивший ее останки дома в течение трех месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Брянской области.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, преступление произошло 12 декабря 2024 года. Тогда обвиняемый поссорился с возлюбленной в своей квартире в доме, расположенном на улице Дружбы. В результате конфликта он избил женщину руками и ногами. От полученных ударов она не выжила. Затем фигурант решил скрыть преступление и расчленил пострадавшую. Он хранил части женщины в течение трех месяцев, а затем перенес на мусорную свалку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер расправился с модельером и расчленил ее.