На Украине раскрыли инициатора попытки задержания Залужного

Бондаренко: Ермак приказал задержать Залужного после унижения в его адрес

Инициатором попытки задержания бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла в Великобритании Валерия Залужного является глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире шоу журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иноагентом).

«Накал страстей был такой, что многие в окружении Зеленского были готовы пойти на то, чтобы заменить Залужного, причем заменить именно таким способом», — подчеркнул эксперт.

Бондаренко раскрыл детали попытки задержания Залужного спецназом Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 году и назвал инцидент следствием конфликта экс-главкома ВСУ с Ермаком. По его информации, глава ОП Украины приказал задержать генерала после унижения в его адрес на одной из встреч в присутствии Зеленского. Как утверждается, Залужный на совещании показательно встал за Ермаком и не давал ему встать с места.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о попытке задержания Залужного спецназом СБУ. Как утверждается, штурм происходил в присутствии более 30 представителей НАТО и европейских военных. При этом сотрудники спецслужбы столкнулись с противодействием военных.