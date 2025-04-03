Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 3 апреля 2025Мир

Назван главный противник плана перевооружения ЕС

Politico: Италия является одним из ключевых противников плана перевооружения ЕС
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Италия является одним из ключевых противников плана перевооружения Европейского союза (ЕС), так как ее премьер-министр Джорджа Мелони опасается, что эта идея приведет к росту зависимости страны от Франции и Германии. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Как и в случае с Соединенным Королевством, тесные отношения Италии с США снизили ее зависимость от европейских соседей, сказал один источник. Он добавил, что страна не хочет оказаться "во власти" Франции и Германии в случае распада трансатлантического альянса», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что власти Италии не только боятся оказаться во влиянии своих европейских партнеров, но и выступают против технической стороны вопроса. В частности, Мелони требует допустить большую роль частного сектора в оборонных заказах и наращивании вооружений.

Ранее журнал Politico сообщал, что относительно стабильное правительство Мелони находится под угрозой развала из-за существующих разногласий вокруг отправки войск на Украину. В частности, причиной тому стали споры по украинскому вопросу между двумя партиями, входящими в правящую коалицию: правопопулистской «Лигой» и правоцентристской «Вперед, Италия».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    Раскрыты подробности о ставшем жертвой землетрясения в Мьянме россиянине

    В МИД раскрыли реакцию России на закон о вступлении Армении в ЕС

    Дело экс-сотрудников Минобороны о получении миллионных взяток рассмотрят в особом порядке

    Раскрыто участие НАТО в развертывании сил на Украине

    Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

    Главу федерального российского ведомства освободили от должности

    В России увидели «полную путаницу» в головах депутатов Госдумы

    Помилованный Трампом политик нашел работу у Додика

    Удары по выбегающим из укрытий бойцам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше