Назван главный противник плана перевооружения ЕС

Politico: Италия является одним из ключевых противников плана перевооружения ЕС

Италия является одним из ключевых противников плана перевооружения Европейского союза (ЕС), так как ее премьер-министр Джорджа Мелони опасается, что эта идея приведет к росту зависимости страны от Франции и Германии. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Как и в случае с Соединенным Королевством, тесные отношения Италии с США снизили ее зависимость от европейских соседей, сказал один источник. Он добавил, что страна не хочет оказаться "во власти" Франции и Германии в случае распада трансатлантического альянса», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что власти Италии не только боятся оказаться во влиянии своих европейских партнеров, но и выступают против технической стороны вопроса. В частности, Мелони требует допустить большую роль частного сектора в оборонных заказах и наращивании вооружений.

Ранее журнал Politico сообщал, что относительно стабильное правительство Мелони находится под угрозой развала из-за существующих разногласий вокруг отправки войск на Украину. В частности, причиной тому стали споры по украинскому вопросу между двумя партиями, входящими в правящую коалицию: правопопулистской «Лигой» и правоцентристской «Вперед, Италия».