Правительство одной страны Запада оказалось под угрозой развала из-за Украины

Politico: Правительство в Италии находится под угрозой развала из-за Украины

Относительно стабильное правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони находится под угрозой развала из-за существующих разногласий вокруг отправки войск на Украину и перевооружения Европейского союза (ЕС). Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

В частности, причиной тому стали споры по украинскому вопросу между двумя партиями, входящими в правящую коалицию: правопопулистской «Лигой» и правоцентристской «Вперед, Италия». Лидер первой, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини несколько раз выступал с критикой Киева и даже назвал президента Франции Эммануэля Макрона «сумасшедшим» за идею отправить военных на Украину. В то же время глава второй силы, Антонио Таяни, настроен на поддержку инициатив Евросоюза в области обороны.

«Хотя правительство Мелони необычайно стабильно по итальянским меркам, ей приходится сдерживать спарринг между Сальвини и ориентированным на ЕС Таяни. Они столкнулись из-за идеи европейской армии, а Сальвини даже насмехался над тем, что такую ​​силу никогда не должен возглавлять "сумасшедший" французский президент Эммануэль Макрон», — приводит издание слова источников.

Авторы материала указывают, что в связи с нестабильностью правительства Мелони приходится корректировать свою внешнеполитическую риторику, «подкидывая кость» своим партнерам по коалиции.

Ранее Мелони заявляла, что Италия не планирует направлять свои войска на Украину. При этом она не исключила вероятную роль ООН в мониторинге за прекращением огня.