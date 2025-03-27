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21:42, 26 марта 2025Мир

В Италии высказались о возможной отправке войск на Украину

Премьер-министр Мелони заявила, что Италия не отправит свои войска на Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Италия не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в ходе встречи с главой МИД Антонио Таяни, министром транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини и министром обороны Гуидо Крозетто, сообщает ТАСС.

«На встрече было подтверждено, что не предполагается никакого участия в вероятной военной миссии на земле», — указывается в заявлении по итогам встречи. В то же время не исключается вероятная роль ООН в мониторинге за прекращением огня.

Уточняется, что встреча состоялась в преддверии саммита, который пройдет в Париже 27 марта. На ней стороны также обсудили вопросы поддержки Украины и гарантии безопасности Киева.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза предложили усилить НАТО вместо того, чтобы отправлять войска на Украину.

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